أضرار الجلوس أكثر من 6 ساعات.. طرق للوقاية

اذا كنت تقضي ساعات طويلة بالجلوس في العمل فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية وفقا لما نشره موقع healthshots.
أبرز مخاطر الجلوس طويلا
زيادة الوزن
عندما تتحرك، تطلق عضلاتك جزيئات مثل الليباز البروتين الدهني، الذي يساعد على معالجة الدهون والسكريات. يؤدي قضاء ساعات طويلة في الجلوس إلى تقليل إنتاج هذه الجزيئات ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.
مشاكل الصحة النفسية
كلما زاد الوقت الذي تقضيه في الجلوس، زاد خطر الإصابة بمشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب. و يمكن أن يحدث ذلك بسبب قلة الحركة أو ممارسة الرياضة.
السكري
يحدث مرض السكري عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، وهو الهرمون الذي يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وجدت دراسة نشرت في مجلة تصلب الشرايين والتخثر وعلم الأحياء الوعائي أن الأشخاص الذين أمضوا خمسة أيام في الفراش زادت لديهم مقاومة الأنسولين وفرص الإصابة بمرض السكري.
مرض قلبي
الجلوس لفترات طويلة وكثرة الجلوس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمرين أن الرجال الذين أمضوا أكثر من 23 ساعة جالسين أمام التلفزيون كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 64 % مقارنة بالأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون لمدة 11 ساعة.
توسع الأوردة
الدوالي هي أوردة منتفخة ومتضخمة قد تسبب تورمًا خفيفًا في الجلد. الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يسبب جلطات الدم في الساقين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالدوالي . إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى جلطات الدم في بعض الحالات.
ضعف الساقين والأرداف
الجلوس طوال اليوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عضلات الجسم مما يؤدي إلى ضمور العضلات. وهي حالة ناجمة عن ترقق أو فقدان الأنسجة العضلية. تميل إلى فقدان 20 إلى 40 % من عضلاتك مع تقدمك في العمر، والجلوس طوال اليوم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمر.