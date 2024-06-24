وزير النقل اللبنانى يؤكد الثقة التامة فى جميع الأجهزة العاملة فى مطار بيروت

بيروت (أ ش أ)

أكد وزيرالأشغال العامة والنقل اللبنانى على حمية، الثقة التامة فى جميع الأجهزة العاملة فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وقال علي حمية - في تصريحات خلال جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين بمطار بيروت ردا على مزاعم لصحيفة "تليجراف" البريطانية بوجود أسلحة في المطار - : "راضون عن الأداء ولدينا ثقة بالجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وجميع الأجهزة العاملة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وكانت قد نظمت الحكومة اللبنانية جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين في مطار بيروت من أجل زيارة المطار بشكل مفصل ورؤية الأمور بشكل واضح ، وهي رسالة من الحكومة اللبنانية للغرب والمجتمع الدولي بأنه لا يوجد أي أسلحة في مطار بيروت.

وكان وزيرالأشغال العامة والنقل اللبناني قد نفى أمس الأحد في مؤتمر صحفي ما ورد في صحيفة "تليجراف" بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي..مؤكدا أن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات..واصفا ادعاءات "تليجراف " بأنها "سخيفة".