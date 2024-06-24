ميناء دمياط يستقبل 40 ألفا و238 طن بضائع عامة بينها 6682 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35802 طن تشمل : 6826 طن يوريا و 4000 طن مولاس و 7441 طن أسمنت صب و 2726 طن رمل و 14809 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40238 طن تشمل : 13294 طن حديد و2237 طن ذرة و 2475 طن خشب زان و 6682 طن قمح و 4950 طن فول صويا و 9700 طن خردة و 900 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 302 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 320 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40494 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124123 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3654 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5095 حركة.