اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2024 10:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وفقا لتصنيف سكاى تراكس..

مصر للطيران ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم

الإثنين، 24 يونيو 2024 09:26 م
مصر للطيران ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم مصر للطيران
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، وفقاً لتصنيف سكاى تراكس العالمى، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلاً عن حصولها على المركز الأول أفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذا التقرير يعكس مدى التطور الكبير الذى شهدته مصر للطيران فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقاً لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلاً عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الإلكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.







مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

الشركة الوطنية

شركات الطيران



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة