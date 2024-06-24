مد مبادرة "كلنا واحد" شهرا لتوفير أغذية مخفضة الأسعار للمواطنين.. فيديو

تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقرر مد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة " كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك لتوفير سلع مخفضة للمواطنين.
وتحرص المبادرة على توفير سلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة فى أكثر من ألفين شادر على مستوى الجمهورية.
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تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقرر مد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة " كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك لتوفير سلع مخفضة للمواطنين.
وتحرص المبادرة على توفير سلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة فى أكثر من ألفين شادر على مستوى الجمهورية.
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