اليوم السابع
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مد مبادرة "كلنا واحد" شهرا لتوفير أغذية مخفضة الأسعار للمواطنين.. فيديو

الإثنين، 24 يونيو 2024 04:41 م
مد مبادرة "كلنا واحد" شهرا لتوفير أغذية مخفضة الأسعار للمواطنين.. فيديو
كتب محمود عبد الراضي

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تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقرر مد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة " كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من 1 يوليو 2024‎، وذلك لتوفير سلع مخفضة للمواطنين.

وتحرص المبادرة على توفير سلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة فى أكثر من ألفين شادر على مستوى الجمهورية.

 







كلنا واحد

سلع غذائية

توفير سلع غذائية

مد مبادرة كلنا واحد




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