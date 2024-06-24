محافظ كفر الشيخ يتابع سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب الرئيسية 2، بميدان النصر، بمدينة كفرالشيخ، وذلك بمشاركة الحماية المدنية والمرور ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ وفريق السلامة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وذلك فى إطار استعدادات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتدريب على مواجهة الأزمات.

‏أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ سيناريو المحاكاة بفريق مدرب من السلامة المهنية بشركة المياه على مواجهة تسرب غاز الكلور من إسطوانة زنة «طن» وتم التعامل وغلق التسرب من قبل عمال متدربين من فريق السلامة المهنية بالشركة يرتدون الزى الواقى، كما تم عمل الإسعافات الأولية من جانب الإسعاف لفرد من شركة مياه الشرب وتم إسعافه وعمل جلسات تنفس صناعى فى الحال، حيث تواجد سيارتين إسعاف وسيارتين للحماية المدينة وسيارتين لكسح المياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتم رش المنطقة المحيطة بمكان التسرب بالمياه لتخفيف انبعاث الغاز وعدم انتشاره.

وجه محافظ كفرالشيخ، الشكر لفريق العمل القائم على تنفيذ سيناريو المحاكاة، من شركة مياه الشرب والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، والجهات المعاونة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، ونصر عبدالهادى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية.



جانب من المحاكاة



سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بكفر الشيخ



سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بمدينة كفر الشيخ