محافظ بنى سويف: 233 درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام.. تفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2024/2025 بحد أدنى 233 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وتحديد الحد الأدني للقبول بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع 180 درجة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025 بأنواعه المختلفة "صناعي، تجاري، فندق، زراعى"، وذلك على النحو التالي :

أولاً : التعليم الصناعي :

مدارس مركز بني سويف

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين " 180درجة "، وخدمات "150"درجة

بني سويف الميكانيكية 190 درجة"، والخدمات "155" درجة

بني سويف الكهربائية " 222 درجة"، والخدمات "175" درجة

بني سويف الزخرفية "180 درجة" ، والخدمات "150"درجة

بني سويف المعمارية "170درجة"،والخدمات "145"درجة

بني سويف الفنية بنات "222درجة"، والخدمات "170"درجة

أبشنا الفنية بنات "175 درجة"، والخدمات "150"درجة

الشهيد محمد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت "180درجة" والخدمات "150"درجة

باروط الصناعية بنين "170 درجة"، والخدمات "145"درجة

باروط الفنية بنات "175 درجة" والخدمات "150"درجة

مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين " 207 درجة" والخدمات "160"درجة

الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات " 212 درجة" والخدمات "170"درجة

مدارس مركز ناصر

ناصر الفنية بنات "194" درجة ، والخدمات "160"درجة

الشهيد محمود درويش الفنية بنات بالرياض "180 درجة" والخدمات "150"درجة

مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا الصناعية العسكرية بنين "195 درجة" والخدمات "150"درجة

اهناسيا المعمارية العسكرية بنين " 175درجة" والخدمات "150"درجة

اهناسيا الفنية بنات " 207درجة" والخدمات "170"درجة

مدارس مركز ببا

ببا الصناعية العسكرية بنين " 205 درجة" والخدمات "170"درجة

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "205 درجة" والخدمات "160"درجة

أبو شربان الصناعية العسكرية بنين " 175 درجة" والخدمات "145"درجة

حسن عبد الرحيم الفنية بنات "170 درجة" والخدمات "145"درجة

الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش " 170 درجة" والخدمات "145"درجة

مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين " 180 درجة" والخدمات "143"درجة

الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا " 185 درجة" والخدمات "150"درجة

مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية العسكرية بنين " 185 درجة" والخدمات "150"درجة

الفشن الفنية بنات " 200 درجة" والخدمات "145"درجة

الفنت الشرقية الفنية بنات " 170درجة" والخدمات "145"درجة

السلام الصناعية بنين بالجفادون "155 درجة" والخدمات "143"درجة

الفنت الصناعية بنين "155 درجة" والخدمات "142"درجة

شنرا الفنية بنات "150 درجة" والخدمات "140"درجة

ثانياً التعليم الزراعي "بنين"

مدارس مركز بني سويف

بني سويف الزراعية (155درجة) والخدمات "140"درجة

مدارس مركز ناصر

ناصر الزراعية ( 158 درجة) والخدمات "140"درجة

مركز الواسطى

الواسطى الزراعية (154 درجة) والخدمات "140"درجة

مركز ببا

ببا الزراعية " الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية" 153 درجة" والخدمات "140"درجة

مركز الفشن

الفشن الزراعية (145 درجة ) والخدمات "140"درجة

مركز سمسطا

سمسطا الزراعية (142 درجة) والخدمات "140"درجة

ثالثاً التعليم التجاري والفندقي

مدارس مركز بني سويف

التجارية بني سويف بنات : 155 درجة والخدمات 140 درجة

بليفيا التجارية المشتركة بنين "210" ...بنات "155" ، والخدمات 140 درجة "بنات" وللبنين خدمات "160"درجة

باروط التجارية بنات "147" والخدمات 140 درجة

اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة .. بنين "210"... بنات "146".. خدمات بنين "170" وخدمات بنات " 140"

باها الثانوية التجارية للبنات " 146" والخدمات 140 درجة

بني سويف الفنية التجارية المتقدمة "3 سنوات" .. بنين "170" درجة ..والخدمات "142" درجة

مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة ( بنين 210 درجة) (بنات 148 درجة) .. وخدمات البنين"180" .. وخدمات البنات "140" درجة

الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة أبوصير( بنين 190 درجة) (بنات 144 درجة) وخدمات البنين"150" ..وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة ( بنين 210 درجة) (بنات 150درجة) وخدمات البنين"165" .. وخدمات البنات "140" درجة

اشمنت التجارية المشتركة ( بنين 210 درجة) (بنات 147 درجة) وخدمات البنين"145" .. وخدمات البنات "140" درجة

منشأة هديب التجارية المشتركة ( بنين 200 درجة) (بنات 145 درجة) وخدمات البنين"145" .. وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية ( بنين 210 درجة) (بنات 150 درجة) وخدمات البنين"150" .. وخدمات البنات "140" درجة

سدمنت التجارية بنات "145" درجة... وخدمات "140" درجة_مدارس مركز ببا

ببا التجارية المشتركة ( بنين 210 درجة) (بنات 145درجة) وخدمات البنين"170" .. وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز سمسطا

الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة( بنين 210 درجة) (بنات 150 درجة) وخدمات البنين"170" .. وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز الفشن

الفشن التجارية المشتركة ( بنين 210 درجة ) (بنات 145 ) وخدمات البنين"170" .. وخدمات البنات "140" درجةالفندقية 3 سنوات بنين "180 درجة " وبنات 170 .. والخدمات بنين وبنات"150"

الفندقية 3 سنوات "مزدوج" بنبن 175 درجة