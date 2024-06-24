مجلس الوزراء: ضبط الأسواق أدى لاستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد

كتبت هند مختار

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والدكتور أحمد حلمى، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لافتًا إلى أن هذه الجهود أثمرت فى الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة مُستمرة فى إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبى المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره فى توازن الأسعار.



وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد حلمى، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، تقريرًا تناول نتائج المتابعة الميدانية لـ مبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتى عكست تخفيضات سعرية وأضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% ـ 32.5% كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.

كما تطرق التقرير إلى نتائج الرصد الميدانى لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذى عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، وجاء السكر والأرز هما أكثر السلع التى شهدت تحسنًا فى مؤشر الاستقرار الكمى فى مايو 2024 مقارنة بشهر ابريل 2024.