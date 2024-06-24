"لو معاك فلوس.. تستثمر فى الذهب ولا شهادات ولا عقار؟.. أحمد يعقوب يجيب

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن تنويع الاستثمار فى الذهب والعقارات والشهادات يدعم زيادة الدخل والحفاظ على قيمة الأموال، لافتا إلى أن الاستثمار فى الفترة الحالية يتطلب تحديد المدة الزمنية للاستثمارات وإمكانية الحصول على عائد شهرى، موضحاً أنه يمكن شراء سبيكة الذهب عيار 24 بوزن جرام بمبلغ 4000 جنيه للسبيكة الواحدة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال حوار تليفزيونى مع قناة “DMC” أنه يمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء جنيهين من الذهب بقيمة 50 ألف جنيه وشراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% ومدتها سنة والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 50 ألف جنيه، موضحا أن الفائدة المتحصلة منها تبلغ نحو 1000 جنيه شهرياً.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن زيادة حيازات البنوك المركزية من الذهب واتساع التوترات الجيوسياسية عالمياً يعزز توقعات ارتفاع الذهب خلال السنوات المقبلة موضحاً أن أفضل الاستثمارات فى الوقت الراهن تتمثل فى الذهب والعقارات والشهادات البنكية بالجنيه والدولار، مشيرا إلى أهمية تعزيز ثقافة الادخار بما يسهم فى تنمية موارد الأسرة المصرية.