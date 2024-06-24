ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته، طعنا بسكين، بسبب خلافات أسرية في العمرانية، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بإصابة سيدة بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في العمرانية، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.