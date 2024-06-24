روسيا: سنتخذ إجراءات للرد على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة ضدنا

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، اليوم الاثنين،أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد على الحزمة الجديدة من العقوبات الأوربية ضد روسيا.

وقال جروشكو للصحفيين:"سنعمل على تحليل الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، وسنتخذ إجراءات الرد التي نرى أنها ضرورية"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف: إن "الاتحاد الأوروبي يسير على طريق التصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، بغض النظر عن عواقب ذلك على حالة اقتصاده، ورفاهية المواطنين، والأمن".

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبى، في وقت سابق اليوم الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية.

وذكر مجلس الاتحاد الأوربي - في بيان له- أن هذه الإجراءات تشكل ضربة أخرى لما وصفته ب"نظام بوتين وأولئك الذين يديمون حربه غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا".

وفي هذا الصدد، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تعليقا على القرار: "لقد أدت عقوباتنا إلى إضعاف الاقتصاد الروسي بشكل كبير ومنعت بوتين من إنجاز خططه لتدمير أوكرانيا، على الرغم من أنه لا يزال يواصل التدخل العسكري غير القانوني الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات تظهر "وحدتنا في دعم أوكرانيا والسعي للحد من الأنشطة الإجرامية التي تمارسها روسيا ضد الأوكرانيين،بما في ذلك الجهود الرامية إلى التحايل على إجراءات الاتحاد الأوروبي" (على حد وصفه).

