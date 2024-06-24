اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2024 10:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حماس: موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق فى غزة

الإثنين، 24 يونيو 2024 03:43 م
حماس: موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق فى غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت حركة حماس: "موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا كاملا من غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت "حماس": "موقف نتنياهو الحقيقى هو عدم التوصل إلى اتفاق والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة وهو الذى يرفض ويعطل ما ورد فى خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن الأخير وليس حركة حماس".

وتابعت حركة حماس: "حديث نتنياهو عن إبرام اتفاق جزئى والاستمرار فى العدوان يؤكد أنه يكذب على عائلات المحتجزين ولا يهتم بحياة أبنائهم".

وطالبت حماس الإدارة الأمريكية، أن ترفع غطاء الصمت والانحياز والضغط على نتنياهو وحكومته لـ وقف العدوان وحرب الإبادة.







حماس

حركة حماس

نتنياهو

غزة

قطاع غزة

حرب غزة

اخبار غزة

اخبار غزة اليوم

القاهرة الإخبارية

إسرائيل

الاحتلال

اخبار قطاع غزة

غزة الان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة