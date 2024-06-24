حصاد الوزارات.. البيئة: رفع توصيات الحوار الوطنى بمنع قطع الأشجار لرئيس الوزراء

إعداد: محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة: الدولة تضع القطاع الصحى على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة

وزارة التعليم: امتحان العربى لطلاب الثانوية المكفوفين سار بشكل منضبط

وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام المحلى بالمناقصة الجديدة

وزارة الصحة تقدم نصائح هامة للوقاية من النقرس .. تفاصيل

وزيرة البيئة: رفع توصيات الحوار الوطني بمنع قطع الأشجار لرئيس مجلس الوزراء

وزير النقل يتفقد امتحانات المتقدمين لوظائف مهندسين ومحاسبين بالقومية للأنفاق

وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بالقاهرة

وزارة النقل تنهض بالسكة الحديد.. شاهد ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع أعضاء الجاليات المصرية في اليونان وقبرص ومالطا

وزير الزراعة: إنتاج التقاوى قضية أمن قومي لارتباطها بالأمن الغذائي

وزيرة التضامن تشهد افتتاح مؤتمر حول دور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة

ياسمين فؤاد: نسعى للاستماع لمختلف آراء أصحاب المصلحة لمنع قطع الأشجار

وزارة الصحة تكشف 11 نصيحة هامة لمرضى فقر الدم المنجلي.. تفاصيل

وزارة الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبلة منها 5 جديدة ومسجدان صيانة وتطويرا

وزارة الأوقاف: توزيع 9000 عمامة أزهرية و5000 زي أزهري مطلع يوليو

وزارة النقل تنتهى من إنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين والافتتاح قريبا

وزارة الأوقاف: غدا توزيع 6 أطنان لحوم أضاحى بـ3 محافظات

وزارة الصحة تكشف 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى.. إنفوجراف

وزيرة البيئة: الطبيعة تلعب دورها يوميا للرد على تصرفات الإنسان

وزير الزراعة يتفقد معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية

وزارة الصحة تكشف طريقة التواصل مع الوحدات للحصول على تطعيم السعار

وزيرة التضامن تعلن دعم صندوق عطاء الاستثمارى الخيرى لذوى الإعاقة

التعليم العالي: مصر الأولى عربيا فى عدد الدوريات المُدرجة بتصنيف كلاريفيت

وزير الرى يغادر القاهرة اليوم متجهًا إلى جنوب السودان

وزير الرى: متابعة المناسيب فى النيل والترع عند مواقع مآخذ محطات مياه الشرب