حاكم سيفاستوبول: تواصلنا مع السلطات لتقديم المساعدة لأسر ضحايا الهجوم

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قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم /الإثنين/ إنه تم إصدار الأوامر لجميع السلطات الفيدرالية لإرسال الأطفال المصابين بالهجوم الإرهابي، لتلقي الرعاية الطبية بأفضل مستشفيات موسكو.



وأشار رازفوجاييف - في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل بأسر الضحايا وأعرب عن تعازيه وأمنياته بالشفاء للجرحى، موضحًا أنه تم التواصل مع السلطات الفيدرالية لتقديم كل المساعدات اللازمة لمدينة سيفاستوبول، لافتًا إلى أن جميع القرارات قيد التنفيذ حاليًا.



بدورها، شددت وزارة الدفاع الروسية، على أن الهجوم الإرهابي المتعمد على المدنيين لن يمر دون رد، كما حملت الولايات المتحدة مسؤوليته، لاسيما وأن مختصيها يوجهون الصواريخ وفقًا لإحداثيات الأقمار الصناعية الأمريكية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق، بأن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ أتاكمز الأمريكية، حيث أسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها بعد انفجاره فوق المدينة.