جيش النيجر يؤكد مقتل أحد كوادر تنظيم داعش فى عملية عسكرية غرب البلاد

نيامى (أ ش أ)

أعلن جيش النيجر عن تصفية عضو بارز بتنظيم داعش خلال عملية عسكرية بمنطقة تيلابيرى بغرب النيجر.

وأوضح - في بيان صحفي- أن قوات الجيش تمكنت من تصفية المدعو،عبدالله سليمان إيدوال، وهو عضو بارز في تنظيم الدولة بغرب البلاد، وفقا لما نقلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وأضاف البيان: "شنت قوات الجيش عملية عسكرية ليلة 22 يونيو الجاري استهدفت بلدة إمشانا (بمنطقة تيلابيري) مما أسفر عن مقتل هذا العنصر البارز في تنظيم الدولة".

وأشار جيش النيجر -في بيانه-إلى أنه شن عملية عسكرية أخرى يوم الخميس الماضي قتل فيها 9 إرهابيين واعتقل 31 آخرين،بينهم مسلح مصاب،خلال عملية عسكرية استهدفت ملاحقة العناصر المتطرفة في جنوب شرق "تيرا" بمنطقة "تيلابيري"أيضا.

وأكد الجيش أنه "دمر وسائل نقل"المهاجمين وصادر أجهزة الاتصال الخاصة بهم،مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات أو أضرار بصفوف قوات الجيش.

جدير بالذكر أن منطقة "تيلابيري"تقع فيما يسمى بمنطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو والمعروفة بأنها معقل العناصر المتطرفة التابعة لتنظيمي الدولة "داعش" و"القاعدة"في منطقة الساحل.

