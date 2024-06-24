جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رائد من قواته واختطاف جثته بقطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رائد في قواته خلال المعارك بقطاع غزة.



وقال في بيان إن "الرائد محمد الأطرش 39 سنة من نوفولو، من سكان قبيلة سوا الأطرش، متتبع في لواء الشمال في فرقة غزة، هو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي سقط في المعركة واختطفت جثته على يد إرهابي"- حسب البيان.

على جانب آخر تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.