جمال شواطئ مطروح وروعة الجو وألوان البحر تخطف القلوب.. فيديو وصور

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، لأجواء المصيف وجمال شواطئ مطروح، بألوان مياهه المميزة التي تخطف القلوب، وروعة الجو الصافي وتيارات الهواء البارد التي تعمل على تلطيف الأجواء، ورصد توافد أعداد كبيرة من المصيفين على الشاطئ العام، في مدينة مطروح، للاستمتاع بالهدوء والخصوصية و نقاء المياه وشفافيتها وتدرج ألوانها.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، حالة البهجة واستمتاع الأطفال والكبار بالسباحة واللعب في الرمال الناعمة على الشواطئ، وتواجد أعداد كبيرة من المصطافين، الذين توافدوا من مختلف المحافظات، لقضاء إجازة المصيف، وهروبهم من الحر إلى الشواطئ، في أجواء من الهدوء والبهجة، ونزول أعداد كبيرة البحر للسباحة والاستمتاع بالألعاب المائية، مع انتشار أعداد كبيرة من المواطنين على الشاطئ والاستمتاع بالطبيعة المميزة، والإطلالة الخلابة على البحر، مع تميز الشاطئ بالأعماق القريبة من سطح الماء، وتناسب الصغار والكبار لممارسة السباحة في أمان.

وجلست الأسر تحت الشماسي والمظلات، للاستمتاع بالأجواء النقية والطقس المعتدل، ومراقبة الأطفال أثناء سباحتهم أو اللعب في الرمال على الشاطئ، وإقبال الشباب على ركوب البدالات والبنانة وغيرها من الألعاب البحرية.

وكانت أعداد كبيرة قد توافدت، الأسبوع الماضي، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على شواطئ مدينة مرسى مطروح، وهو ما رفع نسب الإشغال الفندقي والمصيفي لـ 100 % في معظم المنشآت، في ظل الأجواء الربيعية، خاصة مع تزايد الحر في المحافظات الأخرى والاستمتاع بحالة الهدوء والخصوصية على الشواطئ، مع الاستمتاع بالأجواء المعتدلة السباحة واللعب في الرمال الناعمة ونقاء المياه وتدرج ألوانها، ذات المناظر التي تريح النفس، إضافة إلى الطبيعة الخلابة التي تتميز بها شواطئ محافظة مطروح.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.

وتتنوع وتتعدد شواطئ مدينة مطروح، مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذي يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.

وتنتشر أعداد كبيرة من المواطنين على مختلف الشواطئ العامة، في ظل تزايد توافد أفواج المصطافين، التي بدأت في التوافد منذ بداية المصيف، على مرسى مطروح، كما انتعشت الأسواق والأنشطة الخدمية والترفيهية والرحلات البحرية على متن اليخوت، إضافة إلى مختلف الأنشطة الترفيهية والخدمية، وارتفاع نسب الإشغال الفندقي والمصيفي بشكل كبير.



اجواء مصيف وشواطئ مطروح الخلابة



اجواء مميزة في مصيف مطروح



اللعب في رمال شواطئ مطروح ومتعة المصيف



جمال شواطئ مطروح وروعة الطقس



روعة شواطئ مطروح وبهجة المصيف



شواطئ مطروح تستقبل عشاقها



شواطئ مطروح



طقس معتدل على مطروح والساحل الشمالي



متعة السباحة في شواطئ مطروح



مدخل شاطئ مطروح العام



مشهد البحر في مطروح يخطف القلوب



مصيفف وشواطئ مطروح



هدوء على شواطئ مطروح