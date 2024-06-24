جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط 7 محاولات تهرب جمركى.. صور

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى أرقام 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93 لسنة 2024 لركاب قادمين من الخارج .

وكانت المحاولات السبعة فى الإدارات الجمركية الأربعة بمبنى جمارك الركاب رقم 2 تحت إشراف مصطفى الجندى مدير الإدارة الأولى وصبحى ربيع مدير الإداره الثانية وأحمد الحكش مدير الإدارة الثالثة وأحمد عبد الهادى مدير الإدارة الرابعة ونوابهم أحمد عمر و⁠جمال السيد وهانى أبو طالب ومحمود عبد النبى وأحمد عبدالرؤوف مدير إدارة عمليات الفحص بأشعة X-RAY ورجال إدارة الأمن الجمركى .

وشملت المضبوطات 2 طائرة لاسلكية (درون) ونظارة ميدان ومنظار وكمية من جوهر الحشيش والزيوت المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة والحقن والأمبولات والفيتامينات وأدوات الجراحة والمستلزمات والأجهزه الطبية الخاصة بالعظام والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها وأجهزة سونار المراكب بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .



محاولات التهريب



المضبوطات