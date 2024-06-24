اليوم السابع
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الإثنين، 24 يونيو 2024 10:45 م
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تفحم 7 طوابق بالكامل في حريق نشب فى مركز أبحاث بضواحي موسكو

الإثنين، 24 يونيو 2024 07:45 م
تفحم 7 طوابق بالكامل في حريق نشب فى مركز أبحاث بضواحي موسكو موسكو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها باحتراق 7 طوابق بالكامل في حريق مركز أبحاث بضواحي موسكو.

وكان شخصان لقى مصرعهما وأصيب 35 آخرون جراء العواصف التى ضربت موسكو أمس، فيما تضررت الممتلكات العامة والخاصة.

وقال نائب محافظ موسكو لشؤون الإسكان والخدمات المجتمعية والمناظر الطبيعية بيوتر بيريوكوف - حسبما أورد موقع روسيا اليوم الإخبارى - إن العواصف القوية التي ضربت موسكو أدت إلى تحطم أكثر من 700 شجرة، وتضرر أكثر من 300 سيارة والأشجار المتكسرة جرى تقطيعها وإزالتها من الطرقات والأرصفة، ويجري العمل على إصلاح الأضرار التي تعرضت لها بعض الممتلكات العامة والخاصة وجميع الخدمات في المدينة تعمل بشكل اعتيادي ولم تتوقف.

 







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