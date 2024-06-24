تأجيل محاكمة متهمين بخطف طفلة والتعدى عليها بالإسكندرية لشهر يوليو المقبل

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور، وأحمد الصالحي وكيل النائب العام ،وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، تأجيل محاكمة كل من " ج.ا.ج" و"ي.ع.ع" لجلسة شهر يوليو المقبل، لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه والتعدي علي المجني عليها "س.ك.ح" .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 259 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار يفيد بقيام المتهمين بخطف واحتجاز المجني عليها بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليها "س.ك.ح" 16 سنة ليلا بالطريق العام، بحثا عن وسيلة للوصول إلي ذويها بعد أن ضلت الطريق، حضر إليها المتهم الأول "ج.ا.ج" عامل موهما إياها بأنه سوف يقلها لمنزل اهليتها فاستقلت معه توكتوك، حسانه الظن به، وخلال سيرهم بالطريق تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني "ي.ع.ع" عامل، وانطلق بها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني بإحدي الطرق الجانبية، مما بث الرعب في نفسها وبوصولها طلبت منهما تركها، فقاما بإدخالها عنوة واحتجازها داخل المسكن، وكان ذلك حال تعاطيهم مخدر الحشيش، وسرقا منقولاتها وتعديا عليها دون رضاها، وحال ذلك قام المتهمان بتصويرها بالهاتف الخاص بالمتهم الثاني، وأخذاها إلي الطريق العام وحال استغاثتها حال حملهم أسلحة بيضاء، وتركوها وفروا هاربين حتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.