الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا ينمو بنسبة 4.3% منذ بداية 2024

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أفادت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد شهد ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بنسبة 4.3 في المئة وبنسبة 3.7 في المئة في مايو الماضي فقط، وفي الفترة من يناير إلى مايو 2024 بنسبة 4.3 في المئة.



وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي استمر بفضل معدلات التصدير المرتفعة المدعومة بالتشغيل المستقر للممر البحري الأوكراني وارتفاع الطلب على خدمات البناء، مدفوعة باستعادة البنية التحتية. كما لوحظت اتجاهات إيجابية في صناعة النقل والبناء والزراعة والتجارة الداخلية.



وأشار تقرير وزارة الاقتصاد الأوكرانية إلى أن المؤسسات الصناعية في البلاد واصلت استعادة نشاطها الاقتصادي في مايو الماضي، حيث نتج ذلك عن الإنتاج الموجه للتصدير وزيادة الطلب على المنتجات الاستثمارية في الهندسة الميكانيكية ومواد البناء.



وقد وصلت صناعة المعادن إلى أعلى معدل إنتاج لها منذ بداية الهجمات الروسية على البلاد، رغم أنها لا تزال متخلفة عن مؤشرات ما قبل الهجمات، في الوقت الذي زاد فيه إنتاج زيت عباد الشمس.



وفي الوقت نفسه، تظل المخاطر الأمنية العالية والتدمير الجزئي للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا من المشاكل الرئيسية التي لم يتم حلها ، كما تظل المشاكل اللوجستية والوضع الصعب في سوق العمل بسبب الهجرة من العوامل الاقتصادية السلبية.