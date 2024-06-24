المصرية لإنتاج الإيثيلين تحصل على شهادة اعتماد لخامات المواسير

كتبت -مروة الغول

نجحت الشركة المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" إحدى شركات قطاع البترول في الحصول على شهادة الاعتماد PE100 لخامات المواسير البلاستيكية من المعامل المركزية الألمانية SKZ للاستخدام في شبكات مواسير الضغط العالي للمياه والغاز والصرف الصحي والصناعي.

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة باعتبارها أولوية لصناعة البترول والغاز تنفيذا لرؤية مصر 2030

وتخضع عينات المواسير البلاستيكية من هذا المنتج لاختبارات ضغط قاسية عند درجات حرارة مختلفة لمدة 14 شهرا متواصلة وبعدها يتم تصنيفها تبعا لدرجة تحملها للضغوط المختلفة وطبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO 9080، وباتت شركة ايثيدكو الشركة الأولى والوحيدة في قارة افريقيا التي تحصل على شهادة PE100 لخامات المواسير البلاستيكية على النحو الذي يعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والأسواق العالمية.

وتقدم كيميائى هشام رياض رئيس الشركة بالتهنئة لكل العاملين وكافة الادارات التى ساهمت فى تحقيق هذا الإنجاز والذى ياتى انطلاقا من استراتيجيه وزاره البترول للمساهمة الفعالة في المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤكدا أهمية استمرار مسيره العطاء بكل الجهد والاخلاص لتحقيق الخطط والاهداف والمزيد من الانجازات.

جدير بالذكر أن الحصول على هذه الشهادة يتيح استخدامها في مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مثل إنشاء المدن الجديدة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكي عوضا عن منتجات البولي ايثيلين التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة على النحو الذي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم المكون المحلي للصناعة المصرية.