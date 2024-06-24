القيادة المركزية الأمريكية: توقف عمليات توصيل المساعدات من الرصيف البحرى بسبب الصيانة

كتب محمد شرقاوى

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم توقف عمليات توصيل المساعدات من الرصيف البحري اليوم لإجراء عمليات صيانة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أننا أدخلنا منذ 17 مايو الماضي أكثر من 6200 طن من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري المؤقت.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

