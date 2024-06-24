الصين: مسألة تايوان خط أحمر لا يمكن تجاوزه دون عواقب

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حذرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأثنين، من تجاوز الخط الأحمر بشأن مسألة تايوان.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج - خلال مؤتمر صحفي - إنه لا ينبغي لأي دولة أو منظمة أو فرد أن يعتقد أنه قادر على تجاوز الخط الأحمر بشأن مسألة تايوان دون مواجهة العواقب"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في 21 يونيو قرارها باتخاذ إجراءات مضادة ضد شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للأسلحة والصناعات العسكرية ومديريها التنفيذيين بسبب بيعها أسلحة لتايوان.



وأكدت ماو نينج أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها.



وأضافت أن الصين اتخذت إجراءات مضادة ضد الشركة المعنية ومديريها التنفيذيين المشاركين في مبيعات الأسلحة وفقا للقانون.



وشددت ماو على أن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين، وهي أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وقالت "لا ينبغي لأي دولة أو منظمة أو فرد أن يستهين بالعزيمة القوية والإرادة للحكومة الصينية والشعب الصيني في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، ويجب ألا يحلموا بتجاوز الخط الأحمر بشأن مسألة تايوان دون دفع الثمن".