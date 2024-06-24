السجن 3 سنوات للفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته

كتب سليم على

أيدت الدائرة 13 جنايات القاهرة، الحكم الصادر ضد الفنان محمد غنيم بالسجن 3 سنوات، فى اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا وحاتم محمد الخولى وتامر حمدى سعودى امانه سر عزت فاروق.



كانت المحكمة أصدرت حكما غيبيا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، فى اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أحالت الممثل والطبيب محمد غنيم ؛ بتهمة تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشه للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

واتهمت النيابة فى القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة؛ أن النيابة العامة تتهم محمد محمد أبو المعاطى غنيم 63 سنة، طبيب بشرى وممثل مخلى سبيله؛ أنه فى غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجنى عليها رانيا نبيل ذكى خليفه؛ كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمورًا مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات.