"التنمية الصناعية" تخصص 800 ألف متر أرض لـ400 مشروع جديد للقطاعات ذات الأولوية

كتب إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، عن تخصيص أراضى صناعية لحوالى 400 مشروع بإجمالي مساحة حوالى 800 ألف م2 من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية التى يتم فيها التخصيص بالنظام الإليكترونى للتسهيل على المستثمرين.

وكشف تقرير جديد للهيئة، أن الأراضى التى تم تخصيصها من خلال الخريطة الاستثمارية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى أبريل 2024 تستهدف عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تساهم في استراتيجية تعميق الصناعة والحد من الواردات.

كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تجهيز الهيئة طرح جديد للأراضى الصناعية وذلك خلال الربع الأخير من 2024، وذلك من خلال إعادة طرح المساحات الشاغرة أو الأراضى التى يتم سحبها من غير الجادين وإعادة طرحها مرة أخرى من خلال الخريطة الاستثمارية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة لتخصيص الطرح الأخير والذى تم من خلال الخريطة الاستثمارية والتى أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ 10 محافظات بمساحات إجمالية تصل إلى مليون متر مربع.

وأشار المصدر، إلى أن الخريطة الاستثمارية تساعد المستثمرين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا والتسهيل على المستثمرين في اختيار المناطق المختلفة والمساحات المطلوبة التي تناسب النشاط الصناعي له.

وأعلنت ناهد يوسف رئيس الهيئة في وقت سابق أنه فى ضوء تحقيق المزيد من التيسيرات على المستثمرين، فقد تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية للمتقدمين على الأراضى الصناعية نسبة (10%) من إجمالى تكاليف المشروع المقترح إنشائه كشرط من شروط الجدية والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة 50% من ثمن الارض.