اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2024 10:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكى يلتقي نظيره الإسرائيلى في واشنطن غدا

الإثنين، 24 يونيو 2024 07:00 م
البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكى يلتقي نظيره الإسرائيلى في واشنطن غدا أوستن
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البنتاجون عن لقاء يجمع بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، غدا في واشنطن لمناقشة مجمل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما التوتر على الحدود مع لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة