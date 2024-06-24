اغتيال أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

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أفادت الوكالة الطنية للإعلام في لبنان، اليوم /الاثنين/ باغتيال أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني (حركة فتح) في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان.



وأشارت الوكالة إلى توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بعد ظهر اليوم إثر عملية اغتيال في منطقة الرأس الأحمر أدت إلى مقتل الفلسطيني (ي.ع) وهو أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني (فتح)، حيث يسود المخيم حالة من الترقب والحذر.



ويشهد مخيم عين الحلوة استنفارا لعناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني إثر عملية الاغتيال، وإغلاق الشارع التحتاني احتجاجا، في وقت سجلت حركة نزوح لبعض الأهالي إلى خارجه تحسبا من تدهور الوضع.