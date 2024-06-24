أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري مناورات مدفعية وصاروخية في بحر اليابان

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء أسطول المحيط الهادئ مناورات مدفعية وصاروخية في بحري أخوتسك واليابان.



جاء ذلك في بيان للإدارة وأورده موقع "روسيا اليوم" وقال: "نفذت سفن أسطول المحيط الهادئ إطلاق نار مدفعي على أهداف جوية وبحرية في إطار مناورة ثنائية لمجموعات أسطول المحيط الهادئ في بحري أخوتسك واليابان".



ويشار إلى أن الاستطلاع تم بواسطة مروحيات من طراز "كا-27 بي إس"، وتدرب البحارة على التمويه باستخدام حواجز الدخان للحماية من الزوارق المسيرة للعدو الوهمي.



وأوضحت الوزارة أنه "في المرحلة الثانية، دخلت المجموعات البحرية في معركة بحرية مع سفن العدو الوهمي، حيث قامت بإطلاق نيران المدفعية على أهداف برية وجوية، كما تم استخدام أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات للدفاع عن النفس لتدمير أسلحة الهجوم الجوي".



وتجري المناورات التكتيكية الثنائية لمجموعات قوات أسطول المحيط الهادئ في الفترة من 18-28 يونيو في المحيط الهادئ وبحري اليابان وأوخوتسك تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا.



وتشارك في التدريبات حوالي 40 سفينة وقاربا وسفينة دعم، وحوالي 20 طائرة ومروحية تابعة لأسطول المحيط الهادئ، كما تشارك أيضا في التدريبات وحدات من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ وأطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية بال وباستيون.