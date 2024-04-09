50 مليار جنيه استثمارات برنامج تنمية الصعيد خلال 24/2030

كتبت أسماء أمين

تحظى محافظات محافظات الصعيد باهتمام من القيادة السياسة فقد ضخت الدولة المصرية استثمارات حكومية بلغت 1.8 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية لتنمية محافظات الصعيد في كافة القطاعات .

وتخطط الدولة زيادة مشاركة محافظات صعيد مصر في النتاج المحلى الإجمالى لـ 20% خلال الفترة من 2024 لـ 2030 ، كما تستهدف زيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد لـ 50 مليار جنيه.

وعن المشروعات التي تم تنفيذها فقد تم إنشاء وتطوير 6600 كيلو متر من الطرق وإقامة 365 كوبرى ونفقا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من 8 محاور على النيل وجارٍ تنفيذ 14 محورا، وتطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه.

وخلال السنوات العشر الماضية، فقد تم تطوير 46 محطة للسكك الحديد في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق، وإقامة 365 كوبرى ونفقا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، و22 محورا على النيل لربط القطاع الغربى بالشرقى، والانتهاء من 8 محاور على النيل وجار تنفيذ 14 محورًا.



كما تم تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه، وتطوير 46 محطة للسكة الحديد فى محافظات الصعيد، وتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه.



تنفيذ 121 مشروع مياه شرب يغطى 97.8% من محافظات الصعيد، وتنفيذ 224 مشروع صرف صحى يغطى 33.3% من المحافظات، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتوصيل الغاز الطبيعى لـ 1.1 مليون وحدة سكني



وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه تم تخصيص استثمارات عامة بنحو 71.4 مليار جنيه لمواصلة تنمية الصعيد خلال عام 2023/2024.



ولفت التقرير إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية كبيرة فى الاستفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تحقق عائدا تنمويا ونسبة مرتفعة من التشغيل، وزيادة عدد العاملين فى الصعيد إلى 13.5 مليون عامل.



تابع التقرير، تم إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية فى مختلف محافظات الصعيد، وبناء وحدات سكنية ومشروعات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، وإنشاء وتطوير عدد كبير من الطرق والمحاور وتطوير منظومة السكة الحديد.



وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بنسبة 34.9 (24.9) مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية جنوب الصعيد الإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.



