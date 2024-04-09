5 معلومات عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مايو المقبل.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالقرار:

1- زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.

2- تدرج الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث ارتفع فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي،ثم الي 6000 الاف جنيه.

3- ترسل وزارة العمل فور صدور القرار، كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات ،في التوقيتات المحددة له ،طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

4- يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

5- سيتم فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل،بشأن اي ملاحظات في التنفيذ على مستوى الجمهورية.