112 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج عن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الدفع بعدد 112 سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجل للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.

واستكمالا لعملية رفع درجة الاستعداد قام مرفق هيئة الإسعاف بسوهاج برفع درجة الاستعداد داخل أكثر من 62 وحدة إسعاف هي عدد النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة وقد ذادت درجة الاستعداد على الطرق الصحراوية مثل الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر والصحراوى الغربى والطرق الزراعية ومن خلال تمركزات أماكن الصلاة والتجمعات.

وخصص مرفق إسعاف 6 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن 123 لتلقى أي بلاغات على مدار 24 ساعة وهى 093 2116214 و 0932116215 و 0932116209 و0932116233 من خلال غرفة عمليات مدربه على التواصل وتحديد أماكن البلاغات وسرعة التواصل وتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ والغرفة متواصلة مع غرفة عمليات محافظة سوهاج وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات الطوارئ مع المستشفيات.

وإستكمالا لعملية التأمين تم تخصيص سيارة إسعاف بجوار المتنزهات وأماكن الترفيه التي يقوم الأهالى بالذهاب إليها لقطاع إجازة العيد خلال الإجازة التي أعلنت عنها الحكومة.