ومن السحر ما قتل.. المتهمة بقتل ضرة شقيقتها تعترف أمام نيابة الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

كشفت تحقيقات نيابة الفيوم ، تفاصيل مقتل "ربة منزل " في مركز ابشواي على يد شقيقة ضرتها، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة بررت فعلتها بأن المجني عليها ضرة شقيقتها التي لا تنجب وأنها دائمة الضرر لهم وتدمير حياتهم وتهديد استقرارها هي وشقيقاتها بأعمال السحر والشعوذة، الأمر الذي أثار حفيظتها وأشعل روح الانتقام داخلها بالتخلص منها ذبحا.

البداية عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقيه بلاغا بوقوع جريمة قتل لربة منزل بالعقد الخامس من عمرها ذبحاً بالسكين وبها ثلاثة طعنات متفرقة بجسدها داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع "منى. ر .م 45 عاما"، ربة منزل ولديها 5 من الأبناء، مذبوحة من الرقبة ذبحاً كاملا و3 طعنات متفرقة بجسدها من الرقبة .

وتبين خلال التحريات والبحث ومتابعة خيط الجريمة التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار رئيس فرع بحث غرب بتكليف من اللواء حسام الدين انور مدير البحث الجنائي، بمعاينة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة ابشواي، لمحل الواقعة حيث تابع آثار الدماء أثناء معاينة الجريمة والتي انتهت إلى منزل سلفة المجني عليها وأثناء مناقشتها تشكك في ارتكابها الجريمة بعد وجود آثار دماء بيديها وإصابة سكين في إحدى ايديها، وعلى الفور تم القبض عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة فى أبشواي لعمل المعاينة على الطبيعة، والتى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاه وتكليف المباحث بإجراء التحريات وجار العرض على النيابة لتولي التحقيق.