هتصلى العيد فين؟.. أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز المساجد والساحات التي ستقام بها شعائر صلاة العيد، إذ تقام الصلاة بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة، بالإضافة إلى عدد من الساحات المحددة وفق ترتيب وتنسيق المديرية مع المحافظة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن أكبر الساحات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الجيزة، علمًا بأن موعد صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

-ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

-ساحة مسجد الحصري في أكتوبر.

-ساحة خاتم المرسلين في العمرانية.

-ساحة مسجد الحمد في هضبة الأهرام.

-ساحة المجمع الإسلامي في الشيخ زايد.

-ساحة مسجد السيدة خديجة غرب سوميد في أكتوبر.

-ساحة مسجد الخلفاء الراشدين بالحي الرابع في أكتوبر.

واستعدت مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، بتخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المديرية تكثيف حملات النظافة والتعقيم داخل المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جميع شئون المساجد والترتيبات اللازمة لصلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، وتوزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة.