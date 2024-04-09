نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع مستوى النظافة بنطاق مدينة البدرشين

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، مستشفى البدرشين المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزية القطاعات الحيوية استعدادًا لعيد الفطر المبارك والتأكد من توافر الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد والعمل علي توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمطابقة للمواصفات.

واطمأن نائب المحافظ على استعداد المستشفى لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية.

وتابع نائب المحافظ سير العمل داخل أقسام الأستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والصيدلية وحضانات الأطفال، موجهًا بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفورى معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

وتفقد النائب عددًا من المخابز البلدية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤولي وأصحاب المخابز.

وشدد النائب على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز، موجهًا مسؤلي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الأجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

وتفقد نائب المحافظ منافذ بيع السلع الاستراتيجية ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والألتزام بالأسعار المحددة.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد مداخل ومخارج القرى والمدينة وأماكن ساحات صلاة العيد، مشددًا برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول بنطاق المركز والمدينة.

رافق النائب خلال الجولة محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومدير عام إدارة التموين بالبدرشين، ومدير عام مستشفى البدرشين المركزي.