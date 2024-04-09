"مملكة الدراويش" يعرض تقريرا عن مسجد عمر بن الفارض

كتب سمير حسنى

عرض برنامج "مملكة الدراويش" مع الإعلامية قصواء الخلالي، تقريرا عن مسجد سيدى عمرو بن الفارض، والملقب بأبو حفص شرف الدين عمر بن على الحمودي، أحد أشهر شعراء الصوفية الملقب بسلطان العاشقين لكثرة أشعاره في العشق الإلهي.

أضاف التقرير، يرجع تسميته بابن الفارض إلى والده الذى كان يعمل فارضا، وهو الذى يكتب فروض النساء على الرجال، فغلب على والده لقب الفارض وعرف ابنه بابن الفارض.



توفى بن الفارض في العام 632 ميلاديا، ودفن بسفح المقطم بجوار شيخه محمد البقال.، ويقع المسجد بمنطقة الإباجية، وقد قام السلطان الظاهر برقوق ببناء قبة اعلى القبر، وتعرف المنطقة التي تضم مسجده بمقابر سيدي عمر.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.