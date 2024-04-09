محافظ جنوب سيناء يكرم رموز المحافظة خلال احتفالية على المسرح المكشوف

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظمت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم احتفالية كبرى بالمسرح المكشوف بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، وذلك عقب مأدبة إفطار الأسرة السيناوية التى ضمت كافة أطياف المجتمع السيناوى.

شهد الاحتفالية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، ورؤساء المدن، ومشايخ وعواقل المحافظة، ولفيف من مواطنى مدينة شرم الشيخ.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأغانى الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، وغنت اروى صالح الملقبة مطربة جنوب سيناء الأولى اغنية غنيلى شويه شويه، أغنيه حبيبى يسعد اوقاته، واستعراضات سيناوية لفرقة تلقائيين طور سيناء، وعرض جمباز لاحد الاطفال المتفوقات واستعراضات لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التحية والتقدير إلى أرواح الشهداء من أبناء جنوب سيناء، مؤكدا أن ذكراهم ستظل دائما فى الوجدان، وأسرهم محور اهتمام ورعاية الدولة المصرية، كما قدم التهنئة للجهاز التنفيذى بالمحافظة، وجميع مواطنى جنوب سيناء، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية على تلبية هذه الدعوة لحضور مأدبة وحفل الأسرة السيناوية.

واستعرض المحافظ بعض النماذج الناجحة من أبناء المحافظة، مؤكدا أن 13 طالبا وطالبة حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة تنمية مراكز القدرات للتربية الموسيقية، وقيام مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بإعداد ثلاثة من أفضل الأغانى الوطنية، كما حصلت إحدى فتيات جنوب سيناء على درجة الدكتوراه فى الآداب بمرتبة الشرف الأولى عن موضوع الصناعات الصغيرة ودورها فى تمكين المرأة السيناوية، إضافة إلى حصول العديد من أبناء المحافظة على البطولات والميداليات على مستوى الجمهورية فى العديد من الرياضات المختلفة. وأكد المحافظ، على استمرار دعمه للمتفوقين دراسيا، والموهوبين فى كافة المجالات.

وفى هذا السياق كرم محافظ جنوب سيناء العديد من النماذج الناجحة فى عدة مجالات منها الرياضى الحاصلين على الميداليات الذهبية، والعلمى الحاصلين على الدكتوراه، كما كرم عدد من النماذج الناجحة بالجهاز التنفيذى. وقرر المحافظ تقديم مبلغ 2000 جنيه لفرقة تلقائيين طور سيناء، كما قرر دعم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بمبلغ 2000جنيه، كما قدم تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، مكافاة قدرها 5000 جنيه لكل لاعب ولاعبة من المتميزين رياضيا تشجيعا وتحفيزا لهم.