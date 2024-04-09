محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق أبو شلبي.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة فاقوس لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والتأكد من إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركه السيارات وعبور المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمنفذ على مرحلتين الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

أكد المحافظ على محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

أشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال الأمن والمرور بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل وذلك لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من اعمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة.

كما تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض فضاء كبيرة بجوار غرفة استراحة قديمة تابعة للري ليوجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببحث إمكانية الاستفادة من الأرض الفضاء بالمنطقة لنقل الباعة الجائلين إليها أو استغلالها كموقف للسيارات وذلك لتوسعة الطريق وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعادة تغطية غرفة محبس خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 والمار بقرية أبو شلبي من المحطة الرئيسية بغطاء خرساني محكم ليتحمل مرور السيارات عليه.

وسيرا على الاقدام تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع المدينة مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق وتغطية بلاعات الصرف ورفع الاشغالات وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بافتراش بضاعتهم على الرصيف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو اعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

وخلال جولته بشوارع المدينة اصدر محافظ الشرقية توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع كافة المخلفات المتراكمة من الترع والمصارف حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء داخل المدينة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وطرحها امام المواطنين بأسعار مناسبة مشدداً على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والاسماك لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من الجولة



جانب من الجولة