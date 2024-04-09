ماذا تعرف عن العلاج بسم النحل ؟ .. الفوائد والآثار الجانبية

كتب حسام الشقويرى



اشتهر مؤخرا مصطلح العلاج بسم النحل وفى اطار سعى الكثير من المرضى للبحث عن علاج لأمراض استعصت على الشفاء يلجأ البعض لبارقة أمل للحصول على الشفاء السريع وهو ما يستغله البعض في إدعاء القدرة على العلاج والشفاء بسم النحل بالرغم أن الأبحاث العلمية لم تؤكد على فعاليته للعلاج كما أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم تعترف به حتى الآن ، ولا زالت الأبحاث مستمرة حول فعالية العلاج بسم النحل في التعامل مع بعض الامراض وفى دراسة للآثار الجانبية المترتبة عليه.

وللإجابة على سؤال هل العلاج بسم النحل حقيقة ام وهم له فاعلية ام يسبب الكثير من المضاعفات الجانبية نتعرف عليها فى التقرير التالى

يقوم "العلاج بسم النحل" بإدخال سم النحل إلى الجسم عن طريق الحقن اليدوي أو لسعات النحل، ويحتوي السم على عناصر قوية مثل الببتيدات والإنزيمات، والتي يُعتقد أنها تقاوم الالتهابات واضطرابات الجهاز العصبي المركزي مثل مرض باركنسون والزهايمر والتهاب المفاصل والتصلب الجانبي الضموري، ويظهر سم النحل أيضًا فوائد محتملة ضد أنواع السرطان المتنوعة ويتميز بخصائص مضادة للفيروسات، حتى للمساعدة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ، إلا أنه مازال علاج تجريبى وغير معترف به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وفقا لما نشره موقع healthday

وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يخافون من لسعات النحل، إلا أن سمهم يمكن أن يوفر بعض الفوائد الصحية ، وفقًا للدكتور تيراونا لو دوج ، الخبير العالمى في الطب التكاملي وطب الأعشاب وصحة المرأة، وقال لو دوج " سم النحل يقلل الألم والالتهابات، خاصة في التهاب المفاصل "، ويمكننا استخلاص سم النحل دون قتل النحل، ويمكن إعطاء السم عن طريق الحقن أو بإبرة الوخز ، والآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعلاج بسم النحل تشمل الاحمرار والتورم في مكان العلاج ، و يمكن للمرضى استخدام الثلج أو الإيبوبروفين لتخفيف التورم ، وعلى أولئك الذين يفكرون في العلاج بسم النحل ضرورة استشارة طبيب الحساسية أولاً لإجراء اختبار الحساسية.

ونظرا للطبيعة التجريبية للعلاج بسم النحل والأبحاث المحدودة، فمن الحكمة النظر فيه بعناية، والبدائل الأكثر أمانًا مثل الوخز بالإبر وغيرها من علاجات التهاب المفاصل تستحق الاستكشاف.



وفي حين أن الفوائد الصحية المحتملة لسم النحل مثيرة للاهتمام، إلا أن السلامة يجب أن تكون أولوية قصوى، ومازالت الأبحاث تسلط الضوء على نتائجه في علاج الحالات المختلفة، إلا أن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية غير موجودة.



على الرغم من أن العلاج بسم النحل من المحتمل أن يكون آمنًا عند حقنه في الجلد بواسطة متخصص مدرب، إلا أن هناك آثارًا جانبية محتملة أخرى إلى جانب خطر الحساسية، وتشمل :

مثير للحكة

صعوبة في التنفس

ضيق الصدر

خفقان القلب

دوخة

الغثيان أو القيء

إسهال

نوبات النعاس أو الإغماء