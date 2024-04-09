لو هتسافر فى العيد.. نصائح صحية لحمايتك من الأمراض

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت تخطط للسفر لقضاء عيد الفطر يجب أن تعطى بعض الأولوية لصحتك وسلامتك أثناء السفر، وفى التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes نتعرف على نصائح للوقاية من الأمراض أثناء السفر فى العيد ومنها:

- رطوبة الجسم

إن إحدى أبسط النصائح التي غالبًا ما يتم تجاهلها هي الحفاظ على رطوبة جسمك طوال رحلتك. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى التعب والصداع ومشاكل صحية أخرى، لذا تأكد من حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وشرب الكثير من السوائل.

- الإسعافات الأولية

تذكر أن تحزم مجموعة صغيرة من الإسعافات الأولية تحتوي على الأساسيات مثل الضمادات ومسكنات الألم وأي أدوية ضرورية.

- مرضي السكر

الحفاظ على مراقبة صارمة لنسبة السكر في الدم للحصول على صحة جيدة مثلى خلال الأعياد ويتم أيضًا توعية المرضى بالتغييرات الأساسية في توقيت الأدوية المضادة لمرض السكري التي يتناولونها، كما يتم أيضًا تحديد توقيت الأنسولين وفقًا للوجبات.

- عدم الإفراط في الطعام

إختيار الكربوهيدرات المعقدة يجب تضمين وجبات غنية بالبروتين وأطعمة أقل دهنية للحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم والشبع الكافي، وبالتالي تجنب الارتفاع والانخفاض في مستوى السكر في الدم . أثناء السفر، يجب ألا ينسى الشخص حمل أدويته المعتادة، ويجب حمل الأنسولين في سلسلة تبريد مناسبة لتجنب تحلله.

من المستحسن مقابلة طبيبك قبل السفر وفهم توقيت إعطاء الأنسولين قصير وطويل المفعول، خاصة عندما يسافر المرضى إلى الخارج، للتكيف مع المناطق الزمنية الجديدة.