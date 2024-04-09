لو أنت رياضي.. 7 أطعمة تعزز طاقتك وتزود نشاطك

كتب حسام الشقويرى

التغذية السليمة لها تأثير كبير على صحة الانسان سواء كنت رياضى او شخص عادى يمارس الرياضة بانتظام ، حيث يعد الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة أمرًا ضروريًا للحصول على الأداء المناسب في الرياضة واللياقة البدنية السليمة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فيما يلي 7 أطعمة يمكن أن تساعدك على البقاء نشيطًا

1 - الشوفان

دقيق الشوفان عبارة عن كربوهيدرات معقدة توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة إنه خيار ممتاز لوجبة ما قبل التمرين. ضع عليها بعض الفواكه وأضف العسل لمزيد من النكهة والطاقة.

2 - الموز

الموز مصدر رائع للكربوهيدرات والبوتاسيوم. أنها توفر طاقة سريعة وتساعد على منع تشنجات العضلات. احصل على موزة قبل أو بعد التمرين للحصول على دفعة من الطاقة الطبيعية.

3 - البطاطا الحلوة

يمكن للبطاطا الحلوة، المليئة بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات، أن توفر طاقة فورية. أنها توفر الطاقة المستدامة، وتساعد في تعافي العضلات، ودعم الصحة العامة.

4 - عصير البنجر

البنجر غني بالكربوهيدرات اللازمة للطاقة على المدى الطويل، ويحتوي على العديد من العناصر المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. قد يساعد محتوى النترات القوي في البنجر أيضًا في تمدد الأوعية الدموية. يمكن أن يساعد ذلك في خفض ضغط الدم مع زيادة كمية الأكسجين الممنوحة للخلايا.

5 - سمك السلمون



الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقلل الالتهاب وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن لهذه الدهون تحسين قدرتك على التحمل وتساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

6 - المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان مليئة بالدهون الصحية والبروتين والألياف. أنها توفر طاقة طويلة الأمد ويمكن أن تكون وجبة خفيفة مريحة أثناء التنقل.

7 - خضار ورقي

السبانخ واللفت وغيرها من الخضروات الورقية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فهي تساعد على إمداد الدم بالأكسجين وتبقيك تشعر بالنشاط طوال اليوم.



