اليوم السابع
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كيلو الكحك بـ120 جنيها.. افضل عروض على حلويات العيد بالأقصر.. فيديو وصور

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 09:43 م
كيلو الكحك بـ120 جنيها.. افضل عروض على حلويات العيد بالأقصر.. فيديو وصور كيلو الكحك
الأقصر - أحمد مرعى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات إقبال كبير من أهالى الأقصر على شراء كحك وبسكويت وحلويات عيد الفطر المبارك في ليلة العيد.

ويقول محمود أبو عمار صاحب محل مخبوزات بالأقصر، إنهم يقدمون عروض أسعار في ليلة العيد ببيع كافة أنواع المخبوزات بسعر 120 جنيه للكيلو، حيث قاموا بتجهيز أكثر من 12 صنف من مخبوزات العيد لخدمة المواطنين وعرضها لهم قبل دخول موسم عيد الفطر المبارك.


ويضيف محمود أبو عمار، لليوم السابع، أن انواع واصناف كحك وبسكويت العيد تشمل كحك سادة وكحك بالملبن وكحك بالعجوة، وبسكويت سادة ولوكس وبسكويت بالشيكولاته، وغريبة بأنواعها فول سوداني وكريز احمر واخضر، وبيتي فور شيكولاته وفارماسيه، وسابليه وكوكيز ابيض وشيكولاته، والفايش البلدي.

وأوضح صاحب محل المخبوزات، أنهم في المدينة يوفرون المخبوزات الجاهزة للجمهور، بعكس القرى التى لها طابع خاص فى عمل كحك وبسكويت العيد يدوياً وفى المنازل بشكل مبهج لكافة الأسر، أما أهالى المدن فتقوم الأسر بشراء كحك العيد جاهز من محلات المخبوزات والحلويات المنتشرة فى مختلف أرجاء مصر، وذلك للتسهيل على أنفسهم خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم بتجهيز المنزل وشراء الكحك جاهز من المحلات والمخابز، حيث يتوجه جميع الأهالى من الرجال والسيدات لشراء كحك العيد من محلات المخبوزات والحلويات الشهيرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

 

كيلو الكحك ب١٢٠ جنيه (1)
كيلو الكحك

 

كيلو الكحك ب١٢٠ جنيه (2)
كيلو الكحك ب120 جنيه 

 

كيلو الكحك ب١٢٠ جنيه (3)
كيلو الكحك

 

كيلو الكحك ب١٢٠ جنيه (4)
كيلو الكحك بـ120 جنيه






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