كبسولة × القانون.. اعرف 5 حالات تصل فيها عقوبة السرقة للسجن المؤبد

كتب إيهاب المهندس

اختلاس منقول من الغير تعد جريمة سرقة ويعاقب مرتكبها بالحبس، وتصل العقوبة للسجن المؤبد في 5 حالات طبقا للمادة 313 من قانون العقوبات.

ونصت المادة على: يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

ـ أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

ـ أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

ـ أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

ـ أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

ـ أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

