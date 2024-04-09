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غلق وتشميع ملاهى مخالفة في المنتزة بالإسكندرية

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 11:51 ص
غلق وتشميع ملاهى مخالفة في المنتزة بالإسكندرية غلق الملاهى
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حي المنتزة أول في محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة علي المنشآت المخالفة، والتي استهدفت غلق وتشميع ملاهي بدون ترخيص بمنطقة عزبة محسن ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعلن حي المنتزة اول برئاسة  اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم إغلاق وتشميع الملاهي والتحفظ على لوحة الكهرباء ومحرك الألعاب، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ، وكذلك عدم وجود ادوات السلامة .

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء والقطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وكلف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني على مدار الساعة وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة ، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفات.

غلق ملاهي بدون ترخيص في المنتزه الاسكندرية
غلق ملاهي بدون ترخيص في المنتزه الاسكندرية
غلق وتشميع ملاهي بدون ترخيص في الاسكندرية
غلق وتشميع ملاهي بدون ترخيص في الاسكندرية

 

غلق وتشميع ملاهي في المنتزة بدون ترخيص في الاسكندرية
غلق وتشميع ملاهي في المنتزة بدون ترخيص في الاسكندرية

 







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حملات الأحياء

حي المنتزة

ملاهي مخالفة

اخبار اليوم




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