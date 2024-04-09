اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 08:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

عيدهم فى الجنة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقا بميكروباص بنى سويف "فيديو"

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 07:46 ص
عيدهم فى الجنة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقا بميكروباص بنى سويف "فيديو" جانب من الحادث
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف ، رصد خلاله اعمال البحث عن 5 جثامين لقوا مصرعهم غرقا داخل ميكروباص سقط فى مياه النيل ببنى سويف.

ورصد اليوم السابع من أمام معدية الحيبة بمركز الفشن اعمال البحث عن المفقودين من قبل قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة بنى سويف.

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا اليوم، إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل خلال صعودها إلى معدية نيلية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل أثناء صعودها إلى متن معدية جنوب المحافظة.

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

غرق 5 من أسرة واحدة

معدية الفشن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة