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أول أيام عيد الفطر المبارك..

طقس غد دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:43 م
طقس غد دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء يزيد الاحساس ببرودة الطقس ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.

 







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