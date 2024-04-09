ضبط كيان تعليمي يمنح الدارسين شهادات مزورة في المنوفية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية – 6 أكلاشيهات – مجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه).