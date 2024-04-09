اليوم السابع
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ضبط كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات دراسية مزورة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 07:26 م
ضبط كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات دراسية مزورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط شخص بكفرالشيخ لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول كفرالشيخ للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية – 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







ضبط كيان تعليمي وهمي

كيان تعليمي وهمي

شهادات دراسية مزورة




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