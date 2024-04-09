اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل مواطن بعيار نارى بقنا بسبب خلافات الجيرة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:30 م
ضبط المتهمين بقتل مواطن بعيار نارى بقنا بسبب خلافات الجيرة قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت  الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

و تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (موظف ، ربتى منزل "ووفاة إحداهما لإصابتها بعيار نارى") ، طرف ثان: (3 أشخاص).. لخلافات الجيرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة المذكورة التى أودت بحياتها.


عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة.. وتم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (طبنجة - عدد من الطلقات).







أمن قنا

جريمة قتل

جرائم القتل

قنا




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