شاهد أحدث تصوير جوى لأعمال تنفيذ المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، حيث نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، فيديو يوضح نسب التنفيذ وخطط المشروع، وهذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية، والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يتم فيها تطوير جميع قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكباري ونقل نهري وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة خاصة وأن مصر هي رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتي نوفمبر 2023.

وأشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إلي أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية، موضحا أن هذه المنطقة اللوجيستية التي تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على راسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر

وأكد الوزير، أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير وهي ابسط الأنشطة وكذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر مشيراً إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات "20 قدم و40 قدم".



وأضاف أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة انحاء الجمهورية

وأوضح أن هيئة ميناء الأسكندرية ستساهم بمشاركتها في هذا المشروع في تسهيل كافة الإجراءات وأن الجانب المصري سيقوم بردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التي سيتم وضعها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجيستية بالإضافة الى الميناء النهري علي ترعة النوبارية والميناء النهري فيما بعد علي مصرف المكس وتطوير الطرق في المنطقة المحيطة بها لافتا الى أنه علي التحالف سرعة تقديم خطة فنية زمنية ونموذج عمل لهذا المشروع الهام متطرقاً إلي الشراكات الناجحة بين الجانبين المصري والصيني في تنفيذ عدد كبير من المشروعات مثل كوبري الفردان للسكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي تم تنفيذه مع شركة أفيك الصينية.